El paraíso de las celebrities se esconde en Cabo San Lucas

Las celebrities también tienen sus modas y ahora les ha dado a todos por ir a un lugar paradisíaco situado en la Baja California, México. Hasta allí se desplazan actores, cantantes y modelos para desconectar. Y es que sus playas vírgenes de aguas turquesas encandilan a cualquiera…

El idílico lugar se llama Cabo San Lucas y por allí se ha visto en estos días a George Clooney con su última conquista, Stacey Keibler. Pero el atractivo actor ha sido una de las últimas incorporaciones a la larga lista de famosos que ya han pisado esta maravilla. ‘El País’ afirma que por allí también han pasado Scarlett Johansson con Sean Pean durante su breve romance; Jennifer Ansiton celebró su cumple y será también donde se case con Justin Theroux; Beyoncé, Leo Dicaprio, Britney Spears, John Travolta… ¡La lista es interminable!

Un oasis al que no todo el mundo puede acceder. Los precios por noche de sus hoteles no son lo que se dicen baratos, pero si está dispuesto a gastarte entre 2.000 y 6.000 euros por día, tendrás a tu disposición un mayordomo y no te preocuparás de nada más. ¿A qué esperas para escaparte a este paraíso terrenal y rodearte de tus celebrities favoritas?