El vestido de novia diseñado por su hermana con el que Pamela Anderson se ha casado por por quinta vez

Pamela Anderson ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Si bien hace un año desde que se separó de Jon Peters 12 días después de la boda, esta semana la actriz ha anunciado que se ha vuelto a casar, pero esta vez con Dan Hayhurst, su guardaespaldas.

Al parecer se casaron el pasado mes de diciembre en Vancouver, pero a la ceremonia no acudieron ni familiares ni amigos de la pareja debido al coronavirus. "Fue en el mismo lugar donde se casaron mis padres, que todavía siguen juntos, así que siento que acabo de cerrar un círculo", aseguraba la actriz en su entrevista en Daily Mail después de contraer matrimonio por quinta vez.

Aunque lo que más llamó la atención no fue el hecho de volver a casarse de nuevo, sino la elección de su vestido de novia. Lo que sorprendió a todos fue el modelito que la actriz decidió lucir el día de su boda diseñado por su hermana, ya que no eligió el clásico vestido blanco. Esta vez eligió un look más vintage, con unas mangas estructuradas en tono dorado, un corpiño de color azul a juego con la falda de tul y un largo velo de lunares.

Eso sí, la actriz eligió ponerse unas botas de agua de color verde para la ocasión. Y es que el hecho de que no se pusiera unos taconazos ha sorprendido a todos, ya que es muy raro no ver a Pamela luciendo unos tacones de aguja que tanto le caracteriza. Otro detalle que no ha pasado por alto has sido el ramo de flores que eligió con rosas blancas y rosas.

Por último, el matrimonio de momento no va a irse de luna de miel y es que, según ha confesado la actriz, con la situación que se está viviendo por el coronavirus no es correcto hacer un viaje ahora mismo. Eso sí, ha asegurado que para ella todos los días está de luna de miel junto al hombre del que está muy enamorada.