Pamela Anderson confiesa que vivió una etapa de autodestrucción cuando le diagnosticaron hepatitis C

Pamela Anderson ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair donde ha revelado lo duros que fueron los años que pasó tras diagnosticarle Hepatitis C. Y es que, tras enterarse de que sufría la enfermedad, los médicos le dieron solo 10 años de vida, algo que le hizo entrar en un periodo de autodestrucción donde abusó de las drogas, el sexo y el alcohol.

"Me quedan solo tres semanas de tratamiento para curarme de la hepatitis C que contraje cuando estaba casada con Tommy Lee Jones. Me dieron diez años de vida y entré en una dinámica autodestructiva, me daba pánico estar sola", confesaba Pamela a la revista.

Además también revela cómo su marido le contagió la enfermedad: "Tommy y yo compartimos unas agujas para hacernos un tatuaje y contraje hepatitis C. En su momento él negó que tuviera el virus".

Y es que la vida que llevaba su entonces marido, batería del grupo Mötley Crüe, hizo que se metiera en algún lio: "Yo era muy naif cuando conocí a Tommy. Él era rebelde, salvaje, se metía en líos, salía hasta muy tarde. Me quedé embarazada y dejé de beber. Después me volví a meter en líos", comenta la actriz.

Además, Anderson ha comentado que otro de los peores momentos que vivió junto a Tommy fue el cuando se publicó un vídeo sexual de ellos: "Fue humillante. Nunca he querido ver las imágenes. Eran veinte cintas que grabamos durante nuestra luna de miel, las juntaron e hicieron con ello una película. Fue durísimo, demasiada presión, y creo que uno de los motivos por los que Tommy y yo no estamos juntos. La gente sigue creyendo que lo habíamos filtrado nosotros y eso es mentira".

Una vida de excesos que ya dejó en el olvido y que ahora vive con entusiasmo ante su pronta recuperación.