Paltrow, 'abatida' porque las jóvenes le quitan trabajo

Gwyneth ha explotado. Está 'abatida' porque aunque "hay mucho (trabajo como actriz) que está bien, hay poco que sea realmente bueno, especialmente para alguien de mi edad", declara.

"A veces te encuentras con (un papel) que te gustaba mucho se lo lleva alguien diez años más joven", continúa Paltrow , "me llega al corazón que Meryl Streep y Sandra Bullock hayan sido capaces de encontrar y crear proyectos increíbles".

Aparte del asunto de la edad, la actriz también se siente decepcionada con el trato vejatorio que reciben las mujeres en algunos castings: "Cuando estaba empezando, alguien me sugirió que continuáramos la reunión en la cama. Me fui, estaba alucinada, cualquier otra habría pensado que su carrera se arruinaría si no lo hacía", afirma.