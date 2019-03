Las palabras más duras de Kim Cattrall a Sarah Jessica Parker en su momento más complicado

Si alguno de los fans de 'Sexo en Nueva York' tenía alguna esperanza sobre la reconciliación entre las dos actrices de la serie, Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, parece que esto no va a ocurrir. Y es que, tras los últimos acontecimientos su relación está todavía más tensa que antes.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Parker anunció que no se iba a rodar la tercera película de 'Sexo en Nueva York'. El motivo era la negativa de la actriz que daba vida a Samantha, Kim Cattrall, quien además de negarse a volver a hacer la película le declaraba la guerra a su compañera Sarah Jessica Parker.

Tras todos estos meses de polémica, hace unos días Cattrall sufría un duro varapalo tras compartir en sus redes sociales que su hermano había sido encontrado muerto después de denunciar su desaparición.

Una noticia que al enterarse Jessica Parker quiso presentar sus respetos a la que fuese su amiga con un mensaje en la publicación de Intsagram que la misma Kim había compartido: "Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos".

Unas palabras que lejos de calmar su mala relación han empeorado las cosas. Pues Kim Cattrall le ha dedicado a la protagonista de 'Sexo en Nueva York' sus palabras más duras: "No necesito tu amor o apoyo en este terrible momento Sarah Jessica Paker", escribe contundente.

Para después añadir: "Mi madre me preguntó hoy '¿Cuándo @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?'. Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras entonces y ahora. Déjame dejar esto MUY claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de 'chica buena'", termina diciendo.