Los padres de Kristen Stewart se “avergüenzan” de su comportamiento

AFIRMAN “NO RECONOCERLA”

El entorno de Kristen Stewart está reaccionando, y no muy bien, tras la infidelidad a Robert Pattinson con el director Rupert Sanders. Los padres de la actriz están avergonzados por la actitud de su hija y así lo han hecho saber: “Esta no es la Kristen que nosotros conocemos”. No entienden como su hija ha podido llegar a engañar a Pattinson con lo que se querían. Otro frente abierto para la 'inocente' Blancanieves...