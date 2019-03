El padre de la fallecida novia de Scott Eastwood arremete contra el actor después de sus declaraciones

Scott Eastwood daba a conocer en una entrevista GQ Australia que su vida sentimental quedó marcada hace dos años cuando la que fuera su novia, Jewel Brangma, perdiese la vida en un accidente de tráfico. El actor hablaba por primera vez de esto suceso públicamente que ha hecho que le cueste volver a encontrar el amor e incluso intentar conocer a nuevas chicas.

El padre de la joven, Alexander Brangma, ha hablado del actor y critica cómo llevó la situación ya que hasta ahora no se habría puesto en contacto con la familia de Jewel: "Sinceramente, estaba dolido con él. Me sentí decepcionado cuando no acudió a la ceremonia que organizamos para celebrar su vida. Mucha gente se sintió decepcionada. Muchos de sus amigos volaron desde la otra punta del país para presentar sus respetos y condolencias. Ni siquiera envió flores".

Este martes Eastwood decidió llamar por teléfono al que fuera su suegro en la que le dijo: "No me puse en contacto antes porque no sabía qué decir". Pero a Alexander no le ha aparecido afortunada las declaraciones del actor ya que considera que lo ha hecho para conseguir el beneplácito del público: "Me parece que la forma en la que abordó el tema en la entrevista fue muy interesada. Yo estaba enfadado, pero es cierto que cada uno lleva la pena como puede. Él es un buen chico. No estaba al corriente de cómo había vivido el duelo, me gustaría saber más acerca de todo lo que tuvo que pasar. Porque sé que resulta duro". Además ha querido señalar que la pareja había roto seis meses antes del fatal accidente.