El padre de Demi Lovato sufre cáncer y pide a su hija un acercamiento

Demi Lovato acaba de pasar por una mala racha, tanto personal como profesional. Sus problemas la llevaron a ingresar en un centro de rehabilitación para ayudarla con todos sus problemas, y en todo ese tiempo no tuvo el apoyo de su padre…

Ahora nos enteramos que la cantante no tiene muy buena relación con Patrick Lovato desde hace casi un año, pero puede que tras la noticia que se ha publicado en algunos medios estadounidenses la cosa cambie… Y es que, al progenitor de la famosa cantante le han diagnosticado un cáncer y ha declarado públicamente que esto le ha hecho darse cuenta que quiere recuperar la relación con su pequeña.

Patrick ha mandado un mensaje a su hija, a través de la web Radaronline, e intentará que gracias a él haya un acercamiento entre ambos: “Sé que mi hija me quiere… Demi, por favor, llámame. Sólo quiero que me llame porque mi salud no es buena. La quiero mucho”, dice. “Esta es la única manera que tengo de acercarme a ella; de las otras formas que he intentando acercarme a ella, no lo he conseguido. No quiero nada de su popularidad, sólo su amor”, concluye.

Ahora sólo falta saber si Demi estará dispuesta a reconciliarse con su padre, ahora que sabe que él está muy enfermo... ¿Descolgará el teléfono la cantante para estar junto a él en estos duros momentos?