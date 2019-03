Orlando Bloom, pillado tocando las tetas a Katy Perry en Cerdeña

CON LAS MANOS EN LA MASA

Orlando Bloom y Katy Perry han demostrado que no pueden parar de besarse, tocarse y explorar sus cuerpos. La pareja, que ya lleva unos días en Cerdeña, ha vuelto a sorprendernos. Esta vez no ha sido el miembro viril de Orlando, ni los besos apasionados entre ambos, sino unas nuevas imágenes de un día en la playa en las que el actor no puede parar de jugar con los senos de la cantante.