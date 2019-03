Orlando Bloom y Miranda Kerr pasan juntos la Navidad por su hijo Flynn

LA PAREJA CENÓ EN FAMILIA EN NUEVA YORK

No todas las parejas que terminan su relación acaban tirándose las cosas por la ventana, si no mirar a Orlando Bloom y Miranda Kerr. Después de poner fín a su relación tras seis años juntos y un hijo en común, Orlando y Miranda se han dejado ver juntos en numerosas ocasiones. Pero no sólo eso, es que estas navidades han decidido pasarlas juntos y felices por su peque, Flynn.