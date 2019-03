Orlando Bloom habla por primera vez sobre sus fotos desnudo

Tras protagonizar una ruptura sorpresa con Katy Perry, Orlando Bloom ha decidido romper su silencio y ha concedido una amplia entrevista para la versión inglesa de la revista ELLE.

Una entrevista en la que además el actor se pronuncia por primera vez sobre unas imágenes que fueron de lo más comentada este verano, y es que en ellas el actor aparecía completamente desnudo sobre una tabla de surf junto a Katy Perry durante unas vacaciones.

"No me habría puesto a mí mismo en esa posición si hubiera sabido que esto iba a pasar. Me han fotografiado un millón de veces de un millón de maneras diferentes. Tengo un buen radar. Llevábamos cinco días completamente solos, no había nada a nuestro alrededor. No había forma de que nadie pudiera conseguir nada. Tuve un momento de libertad. ¿Qué puedo decirte? Nota para mí mismo: nunca eres libre", revela el actor en la citada publicación.

Además, Orlando también ha decidido hablar sobre la ruptura que protagonizó junto a Katy Perry el pasado mes de marzo con quien rompía tras un año de amor: "Somos amigos. Es bueno. Ella es un personaje muy público, pero a nadie debería importarle lo que nos pase. Es algo entre nosotros. Es mejor dar ejemplo a los niños y enseñarles que las rupturas no tienen nada que ver con el odio".

En la entrevista, el intérprete de 'El Señor de los Anillos' ha confesado la estupenda relación que mantiene con la madre de su hijo, la modelo Miranda Kerr: "Cuando Miranda y yo nos separamos compartimos la idea de que no queríamos que nuestro hijo algún día navegara por Internet y encontrara noticias malas sobre nosotros. Tenemos una relación muy buena. Compartimos la paternidad realmente bien".