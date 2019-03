Orlando Bloom habla tras la pelea: "Justin Bieber no respeta a las mujeres y hay que ponerle en su sitio"

Fuentes cercanas a Orlando Bloom han comentado el motivo que provocó el altercado entre el actor y Justin Bieber la pasada noche de martes en Ibiza. El ídolo de masas y Bloom coincidieron en el mismo restaurante, 'Cipriani', un local de moda en el que también se encontraban otras celebrities como Paris Hilton y Lindsay Lohan.

Justin habría acudido a la mesa en la que estaba cenando el británico dispuesto a saludarle, un gesto 'cordial' que Bloom rechazó provocando el enfado de Bieber. Acto seguido, mientras el canadiense se marchaba sin su saludo profirió un desafortunado comentario acerca de Miranda Kerr, ex pareja de Orlando y madre de su único hijo. Según TMZ el comentario fue: "Yo me acosté con ella (Miranda Kerr) y ahora tú lloras".

Según informan, Bloom se alteró en seguida pero prefirió no avivar el fuego hasta que momentos más tarde ambos chocaron debido a un atropello provocado supuestamente por Justin. Fue entonces cuando Orlando no aguantó más y soltó su puño hacia Justin, un golpe que no alcanzó de lleno al cantante debido a los servicios de seguridad que le protegen en todo momento.

El británico comentaría más tarde a un amigo que Justin Bieber "no respeta a las mujeres y hay que ponerle en su sitio" y estos fueron los motivos que le llevaron a reaccionar de aquella forma.

Lejos de dejar la polémica trifulca a un lado, Justin ha publicado una foto en su cuenta personal de Instagram en la que aparece Orlando Bloom supuestamente llorando.