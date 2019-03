Orlando Bloom, desnudo junto a Katy Perry mientras practica paddle surf en Cerdeña

Además, la pareja derrochó complicidad y cuando estaban en tierra firme se regalaron numerosas muestras de cariño donde no faltaron los besos y abrazos . Por su parte la cantante, prefirió ser más recatada y se enfundó en un favorecedor bikni en tonos amarillos y verdes.

Pero parece que al actor le molestaba el traje de baño y decidió practicar el deporte acuático completamente desnudo olvidándose de la presencia de los fotógrafos. Las fotos del actor , publicadas por DailyNews , como Dios lo trajo al mundo han creado tanto revuelo que no han tardado en convertirse en Trending Topic.

FULL BLOOM: Orlando Bloom bares all on vacation with @katyperry https://t.co/xDWmgcQGKl pic.twitter.com/U7khHrP1IQ