Orlando Bloom es deportado de la India por tener problemas con su visado

Ni su fama ni ser Orlando Bloom le permitió a la celebridad de Hollywood acceder a la India por no llevar el visado en regla. Orlando vivió una auténtica pesadilla convertida en odisea cuando quiso entrar en Nueva Delhi, India. Las autoridades de este país le denegaron la entrada por tener problemas con su visado por lo que el actor fue deportado de vuelta a Londres.



Al parecer, Orlando no recibió el email de confirmación del visado electrónico por lo que no tenía los papeles en regla para acceder al país. Dos horas y media después de que llegara al Reino Unido, concretamente a las 4 de la mañana, el intérprete pudo regresar al aeropuerto de Indira Gandhi, gracias a la intervención del Gobierno indio y pudo finalmente entrar en el país.



Este acceso fue posible tras la intervención de la ministra india de Exteriores, Sushma Swaraj y después de la petición de Signh a favor del actor. Según India Today y Hindustan Times, Bloom acudía a la India para promocionar el turismo en el estado de Uttar Pradesh. Al final Orlando dijo "Es increíble" cuando estuvo delante del mausoleo Taj Mahal, ya que fue tan complicado llegar. Una odisea que duró menos que el viaje: 24 horas.