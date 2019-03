Orlando Bloom confiesa que está interesado en Kendall Jenner

Durante los últimos años diferentes causas benéficas han sido testigo del interés y la entrega de Orlando Bloom a los demás, mérito por el que el actor ha sido premiado durante la gala benéfica que UNICEF organizó el pasado viernes en Beverly Hills.

Como todos los premiados, el intérprete pronunció un sentido discurso cuando subió a recoger su galardón, discurso que terminó, contra todo pronóstico, con unas palabras referentes a su vida personal.

"Quiero aprovechar la ocasión para aclarar todo esto. No conozco a Kendall Jenner, pero si alguien lo tiene me encantaría que me lo diese", comentó Bloom para sorpresa del público.

El actor se ha decidido a zanjar los rumores públicamente después de las informaciones que diversos medios han publicado durante los últimos meses en las que se afirmaba que le actor y la modelo, 19 años menor que él, mantenían una relación sentimental.