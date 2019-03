Oprah Winfrey habla sobre el chico al que todos señalan como su hijo adoptivo Calvin Mitchell

Aunque la gente vaya a su programa a sincerarse, parece que Oprah Winfrey tiene mucho que esconder. Y es que de repente a la todopoderosa presentadora que la ha salido un hijo adoptivo. ¡Una noticia que ha revolucionado el panorama celeb!

El joven en cuestión es Calvin Mitchell, él mismo se presentó en una entrevista como el hijo vástago de Oprah revelando que hacía 20 años que no veía a Oprah. Y aunque la presentadora ha reconocido que nunca pensó que esta historia saliera a la luz, su versión nada tiene que ver con la que ha hecho su supuesto hijo.

Según confiesa Oprah conoció al niño en los años 90 cuando rodaban 'There are no children here', el chico pertenecía a una familia sin ningún tipo de recursos y quiso ayudarle, incluso le costeó un internado en Mississippi pero fue expulsado por su mala conducta.

Desde ese momento, la presentadora no supo nada de él, le dio por perdido. Y aunque ha confesado que le hubiese gustado tener una conversación con él, tras ver su entrevista y las mentiras que ha vertido sobre ella, Oprah no quiere saber nada más de él.