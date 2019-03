Omar Milla, el doble peruano de Peter Dinklage, Tyrion en 'Juego de Tronos'

Omar Milla es un joven diseñador gráfico de 22 años que se ha dado a conocer por ser el doble de Peter Dinklage, Tyrion en 'Juego de Tronos': "Muchos realmente me decían el parecido que tenía con Peter Dinklage, hasta que un día me encontré con un póster de Tyrion Lannister, en el cual a primera impresión, de solo verle el rostro, me vi reflejado pensando que era un espejo, desde ahí busqué la oportunidad de poder hacer el Cosplay de Tyrion Lannister", comenta Omar en una entrevista a Trome.pe.

Milla ha conseguido sacar algo de provecho a esta casualidad haciendo el Cosplay del actor: "Todo empezó cuando un amigo me etiquetó en una publicación en Facebook hecha por 'Juego de Tronos Club'. Estaban buscando alguien que pudiera hacer el Cosplay del actor, y era la oportunidad que estaba buscando para quitarme la duda de si realmente me parecía. Y así fue, actualmente pertenezco al staff como Cosplayer de Tyrion Lannister".

Además, el peruano declara que en varias ocasiones la gente lo ha confundido con el intérprete real: "Muchas personas han llegado a creer que soy el verdadero. Me han hablado en inglés y he respondido en inglés".

Para acabar Omar ha comentado lo difícil que es en ocasiones vivir con su altura: "No es fácil llevar una vida así", dice. Por ello admira todo lo que ha conseguido Peter Dinklage: "no es imposible porque con el tiempo eso se supera. Por eso mismo admiro a Tyrion Lannister, ya que demuestra que la estatura no es nada más que una dificultad, pero no imposible para hacer cosas muy grandes".