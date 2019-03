Las Olsen, las Kardashian, los Márquez y los Hemsworth entre los hermanos que triunfan juntos

En algunas ocasiones la buena genética puede actuar por partida doble, lo que provoca que en una misma casa nazcan dos o más estrellas. Eso le ocurre a algunos de nuestros famosos, que tanto ellos como sus hermanos han triunfado, ya sea en la música, en el cine, o en la pasarela. Las hermanas Kardashian, las hermanas Olsen y los hermanos Cruz son algunos de ellos.

Aunque no es común que ocurra, hay ocasiones que el mundo del cine triunfan dos miembros de la misma familia. Eso es lo que ha ocurrido a las hermanas Fanning, Dakota y Elle, o a los hermanos Affleck, aunque Ben es más conocido, su hermano Casey también se dedica al mundo de la interpretación. Y no, no nos olvidamos de los hermanos más famosos en el mundo de la interpretación: los Hemsworth, que además de guapos tienen talento.

En el terreno musical también hay más de una pareja de hermanos que ha triunfado. Por supuesto empezamos con los Jonas, estos hermanos demostraron que tienen mucho ritmo con su grupo 'Jonas Brother'. Otros que tampoco se quedan cortos con los Iglesias, Enrique y Julio José saben lo que es moverse sobre el escenario. Solange Knowles y Beyoncé no han formado un grupo, pero tienen el talento en la sangre.

Mario Casas y su hermana Sheila, las hermanas Delevingne, los hermanos Rivera, los hermanos Vallejo-Nájera, las hermanas Williams, las Hilton, o Lourdes y Sibi Montes también han triunfado en sus profesiones. ¡No hay nada como la familia!