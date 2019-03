El olor de Kristen Stewart, la razón por la que Robert Pattinson estaba enamorado

¡Siiii! Robert Pattinson ha confesado para un medio portugués, Activa, la razón por la que Kristen Stewart le ha tenido conquistado y enredado entre sus brazos durante tanto tiempo...

¿Serán sus ojos? ¿Sus labios? ¿Su cuerpo? Pues nada de eso, Kristen tenía locamente conquistado a Robert por su olor corporal: "Me gusta el olor de la gente. Es muy extraño y estoy seguro de que tiene que ver con las feromonas. Nos gusta la gente porque inconscientemente nos gusta la forma en que huele. Siempre pienso que es muy interesante oler".

Esto no nos pilla de sorpresa, ya que Kristen afirmó hace tiempo, cuando todavía eran novios que: “Estoy muy enamorada de mi novio, me encanta cómo me huele”.

Y es que al igual que hay olores que matan, hay otros que enamoran locamente. ¿Cuál sería el olor de Kristen que le hizo perder el sentido de Robert?