Olivia Wilde y Justin Timberlake pillados juntos a altas horas de la madrugada

Justin Timberlake, uno de los guaperas de Hollywood, se lo está pasando pipa desde que lo dejó con su novia de cuatro años Jessica Biel. Parece que el actor es un conquistador nato, su último fichaje es la guapísima Olivia Wilde, de 27 añazos.

Los protagonistas de ‘Now’ pasaron una noche muy íntima y divertida en Roxbury. Hollywood acogió los momentos más íntimos de la parejita; estuvieron en la zona vip hasta la una de la mañana, momento en el que Timberlake, de 30 años, le dijo a Olivia que se fueran a un lugar más apartado donde pudieran estar tranquilitos escuchando hip hop.

La espectacular Wilde, quien se divorció a principios de marzo de su marido, el príncipe italiano Tao Ruspoli, tras ocho años de matrimonio no ha perdido el tiempo. Parece que la ex princesita no está muy triste porque, si hace poco la veíamos congeniando con Ryan Gosling, ahora se decanta por Timberlake, será que a Olivia le gusta que le canten cositas al oído.

Según recoge People, la nueva parejita llegó al club luciendo un look muy similar, jeans y camiseta blanca, demostrando la gran sintonía que hay entre ellos, alegraron la noche con copas de vodka y prolongaron su diversión hasta las 3 de la mañana, último momento en que vieron a los supuestos tortolitos. Parece que entre estos dos hay más que afición por el Hip Hop.