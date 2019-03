Olivia Munn pierde cinco kilos siguiendo la dieta de Gisele Bündchen

Olivia Munn no ha parado de recibir comentarios negativos después de que la actriz haya perdido seis kilos durante el rodaje de X-Men. La intérprete se ha metido tanto en su papel que incluso ha bajado de peso cambiando algunos hábitos. No sabemos si queriendo o no, pero Munn ha seguido la dieta de la modelo mejor pagada del mundo, Gisele Bündchen.

"Cuando empecé en X-Men, había estado preparándome y haciendo ejercicios de entrenamiento personal e intentando comer sano de alguna manera", ha admitido Munn. Además, ha confesado "empecé a comer siguiendo la regla del 20% y el 80%, según la cual el 80 debe estar formado por frutas y verduras y el 20 por lo quieras". Esta es la alimentación que sigue Gisele para mantener a raya su escultural cuerpo y que su cocinero se encarga de prepararle rigurosamente.

Pero la intención de la actriz no era estar más delgada sino sentirse más sana y limpia por dentro. "Saber que sólo le estás dando comida orgánica a tu cuerpo ha sido algo muy importante para mí", ha sentenciado Olivia.