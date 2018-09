Olivia Culpo se pronuncia sobre el compromiso de su ex Nick Jonas y Priyanka Chopra

Olivia Culpo nos ha confirmado que sí se puede tener una buena relación con una expareja. Y es que la influencer ha demostrado que ella no tiene más que "buenos deseos" para su ex novio Nick Jonas.

Fueron pareja después de que Olivia ganara el concurso de Miss Universo en el 2013. Sin embargo, las cosas entre los dos se fueron derrumbando y decidieron finalizar su relación en el 2015.

Una noticia que cayó como balde de agua fría para todos los fans de la pareja a través de las redes sociales. Ahora que ambos han pasado página, las primeras palabras de la modelo estadounidense sobre el inesperado compromiso del menor de los Jonas y Priyanka Chopra eran unas de las declaraciones más esperadas.

Y finalmente, después de unas semanas, la ex Miss Universo ha decidido confesar que "está muy feliz por él" ya que cree que "cada vez es más difícil que alguien encuentre el amor, sobre todo en este mundillo, donde es aún más complicado. Puede comprobar que no hay más que noticias de cosas que no funcionan".

Parece que ha dejado atrás el dolor y la pena que le causó su ruptura agregando que "me gustaría que todo el mundo pudiese encontrar el amor y la felicidad. Eso no significa que no se lo desee a él".