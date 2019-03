Olivia Culpo se desmaya en la entrega de Premios de los Emmy

Por culpa del calor

Olivia Culpo, la ex novia de Nick Jonas, llamó la atención la noche de la entrega de Premios Emmy 2015. Y no fue solo porque la modelo estuviese radiante vestida con un traje blanco de estilo griego de Tom Ford, sino porque se desmayó mientras estaba siendo entrevistada. Más tarde Olivia explicó que se había debido al calor y que no era grave.