El nuevo vídeo de Will Smith cantando 'La Bamba' tras ser duramente criticado por su español

Will Smith ha vuelto a demostrar que él no solamente asume las críticas sino que además las interioriza y consiguen dar lo mejor de él.

Hace dos días, el famoso actor publicaba un vídeo donde aparecía cantando 'La Bamba' junto a una banda. Un vídeo que fue muy criticado, y es que fueron muchos los usuarios que le quisieron dejar claro al intérprete que su español dejaba mucho que desear.

Pero para Will Smith no hay problema, poco tiempo después y tras practicar un poquito, el actor ha vuelto a publicar un vídeo donde esta vez entona la famosa 'Bamba' con un español muy bueno. Y no solo eso, sino que antes de empezar a cantar, Will dedica un mensaje a sus followers en español.