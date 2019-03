El nuevo tatuaje de Miley Cyrus se trata de una prueba de amor a Liam Hemsworth

Es la última noticia que tenemos de Miley Cyrus y… ¡No nos lo podemos creer! La cantante norteamericana se ha tatuado el bote de mantequilla 'Vegetime', la marca favorita de su novio. Como Miley no es una chica normal, no podía conformarse con tintarse la piel con el nombre de él, sino que tenía que ir más allá. Eso sí, no sabemos si pretendía llamar la atención una vez más, pero lo ha conseguido.

Liam Hemsworth ya dijo en una entrevista en el año 2010 que le encantaba el sabor de esta mantequilla pero que a Miley no le gustaba nada. ¿Será que la cantante ha cambiado de opinión? O por el contrario, quizás Miley se ha vuelto más romántica de lo normal. De igual forma, ¡vaya originalidad que derrocha la artista!

"Creo que cuando siento algo, sencillamente lo siento y voy por ello. Tomo mis decisiones según lo que creo que me va a hacer feliz, lo que es correcto y lo que quiero hacer. Y fuera de eso, lo demás no me preocupa demasiado", afirmó el actor australiano hace aproximadamente un mes, cuando habló de su regreso con la cantante.

Seguro que con esta prueba de amor, Liam disfruta todavía más del carácter tan peculiar del gran amor de su vida: Miley.