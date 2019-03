El nuevo negocio de Kim Kardashian y Kanye West

No es la primera vez que vemos que todos los negocios que tocan las hermanas Kardashian-Jenner se vuelven en éxitos indiscutibles, y parece que esta vez no va a ser menos. Kim Kardashian se lanza con un nuevo proyecto profesional con la ayuda de su marido. Si hace unos meses conocíamos que la celebrity y Kanye West no estaban atravesando su mejor momento, esta es una prueba más de que este matrimonio, por el momento, es irrompible, por mucho que se rumoree.

Kanye y Kim han unido su creatividad y su estilo y están inmersos en un nuevo trabajo, donde cuentan con una colaboradora de lo más especial, su hija North. El estilo de la pequeña se ha hecho famoso por lucir réplicas de los looks de su madre y por tener un fondo de armario que muchos quisiéramos. Pero ahora parece que todo lo que luzca la pequeña va a estar disponible para todos. Según han anunciado en las redes sociales, la pareja ha comenzado con el lanzamiento de una línea de moda infantil.

Ha sido por medio de unas imágenes en Snapchat, donde hemos podido ver a la pequeña North con un vestido amarillo de lentejuelas con cuello alto, muy al estilo de su madre, y con una chaqueta a juego, y parece ser el primer diseño de sus padres. Entera de amarillo y con dos moños, la hija de Kanye y Kim se coronaba como imagen de la próxima marca de sus padres.

En las imágenes y vídeos compartidos en la red social, se puede ver a la pequeña de lo más simpática, posando con el nuevo look diseñado por sus padres. Entre varios vídeos, hay una foto con un mensaje que dice: "La línea de ropa infantil de Kanye y mía, muy pronto". Todo parece indicar que no tendremos que esperar mucho para ver los diseños de moda infantil en los que está trabajando la pareja y de los que aún no sabemos más.