El nuevo look de Bella Thorne a lo multicolor

Bella vuelve a acaparar todas las atenciones. Después de su reciente ruptura con el actor Tyler Posey, con quien ha vivido una intensa relación que, a juzgar por sus redes sociales ha dejado muy afectada a la actriz, Bella nos deja a todos con la boca abierta. Su cambio de look al que ya han apodado como 'pelo semáforo' ha dejado sin palabras, y lo más fuerte es que no se lo ha hecho ella sola. Su hermana Dani Thorne ha compartido el momento de locura con ella.

Twin things all the time with this one💚❤️ @dani_thorne pic.twitter.com/wYwJQaUxeY