El nuevo ligue de Scott Disick declaró la guerra a Kendall Jenner

Habían pasados dos días desde que Scott Disick había compartido una imagen en sus redes sociales donde aparecía su mujer y madre de sus hijos cuidando de uno de los pequeños, cuando fue descubierto por los paparazzis junto a una modelo en un lujoso hotal de Miami. De nuevo Scott había vuelto a hacer de las suyas y estaba en brazos de otra mujer que no era Kourtney. Fuentes cercanas a la familia aseguraron que la celebrity estaba pasándolo muy mal una vez más por su culpa, pues las imágenes le hicieron mucho daño. Cuando parecía que las cosas se arreglaban entre ellos y habían pasado unos días en Costa Rica junto al resto del clan Kardashian-Jenner, después de las fechas navideñas que habían aprovechado para hacer una escapada a la nieve donde pasaron unos días junto a sus hijos, Disick protagoniza un nuevo escándalo con una chica que de primeras no fue reconocida, pero al tiempo se descubrió que se trataba de Jessica Harris, también conocida como J Lynne. La modelo, de piel bronceada y cabello rizado, y Scott estuvieron muy acaramelados en la piscina de un hotel de Miami, y eso ha hecho que Kourtney quiera volver a sacar a su marido de su vida. Pero no es la única que tiene que andarse con cuidado. Parece que J Lynne había declarado la guerra al clan Kardashian-Jenner mucho antes de dejarse ver en los brazos de Disick. Durante la emisión del esperado desfile de Victoria's Secret, y cuando Kendall Jenner estaba recorriendo la pasarela, Jessica comentó en su cuenta de Twitter: "¿Acaso #Kendall olvidó que este es un show feliz y no alta moda? Sonríe maldita sea #VSFshioShow". Su crítica hizo que algunos se animasen a responder y ella no se quedó callada y escribió: "Su cara luce jodidamente nerviosa. Si no fuera famosa no estaría sobre ese escenario".

Did #Kendall forget that this is a happy show and not high fashion? Smile dammit #VSFashionShow — J Lynne (@iamjlynne) 6 de diciembre de 2016

@christenrhule her face look nervous af . If she wasn't famous she wouldn't have been on that stage — J Lynne (@iamjlynne) 6 de diciembre de 2016

