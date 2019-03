La nueva pretendienta famosa de Kristen Stewart

La reciente entrevista que Bella Thorne ha concedido para Harper's Bazaar está dando mucho de sí. Y es que si recientemente os hablábamos de que Bella había confesado que quería echarse una novia, ahora un nuevo fragmento de la entrevista nos descubre a quién tiene en mente la exniña Disney.

Pues nada más y nada menos que a Kristen Stewart: ¡Bella Thorne quiere convertirse en la nueva novia de la actriz de 'Crepúsculo'!

"Es muy sexy, parece la chica más guay, estaría encantada. He hecho 'cositas' con chicas, pero aún no he salido en serio con ninguna, y me encantaría", confiesa la actriz a la citada publicación.