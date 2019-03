La nueva pelea de Kylie Jenner y Travis Scott por su futuro hijo

NO SE PONEN DE ACUERDO EN NADA

Kylie Jenner y Travis Scott han vuelto a pelearse. Tras el gran enfado de Kylie por sus supuestos coqueteos con otras mujeres, ahora la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y el rapero se han enzarzado de nuevo en una acalorada discusión por el nombre de su futuro bebé.