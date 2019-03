La nueva novia de George Clooney es una ex luchadora del ‘Pressing Catch’ americano

¡CUIDADÍN GEORGE!

George Clooney no ha tardado mucho tiempo en buscarle una sustituta a Elisabetta Canalis. La parejita ha sido vista en la villa que el actor posee en le lago Como. El galán de Hollywood tiene que andarse con cuidado y comportarse como un buen novio porque si no su nueva chica puede darle ‘candela’ de la buena. ¿Por qué? Porque es una ex luchadora del ‘Pressing Catch’ americano.