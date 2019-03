La nueva imagen de Jennie Garth, Kelly en 'Sensación de Vivir'

En los 90, las chicas de 'Sensación de Vivir' causaron una gran expectación entre sus fans. Desde entonces, los actores que interpretaban a los protagonistas de la serie han experimentado grandes cambios. Shannen Doherty, Brenda en la serie, luchaba contra el cáncer de manera satisfactoria, una buena noticia sin duda para todos. Ahora, su amiga Kelly en la serie, Jennie Garth, está pasando por un radical cambio de imagen.

Dejando a un lado su profesión de actriz, Garth se ha pasado a la fotografía. Su última aparición en Los Ángeles no ha pasado desapercibida para sus fans."Últimamente no he sido muy diligente con mi entrenamiento físico. Ahora que estoy casada con un hombre más joven que yo y quiero estar bien para él todo el tiempo que sea posible", confesaba la actriz de 44 años.

Jennie Garth | Gtres

Los últimos años no han pasado en balde para Garth. La actriz está disfrutando de la vida con su tercer marido, el actor Dave Abrams, con quien lleva dos años casada. Garth está totalmente fuera de los medios viviendo de la forma más discreta posible.

En la actualidad muchos de los protagonistas de la serie mantienen una relación muy especial, tal y como se pudo comprobar en el reencuentro de los protagonistas de la serie con motivo del 25 aniversario.