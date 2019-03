El novio de Maria Menounos le pide matrimonio en directo tras 19 años de relación

Maria Menounos estaba participando, como muchas otras veces, como colaboradora en el programa de radio 'The Howard Stern Show' cuando recibió la mayor sorpresa de su vida. Keven Undergaro, el novio de la presentadora desde hace 19 años con quien trabaja en la plataforma online AfterBuzz TV, apareció por sorpresa en el estudio y pronunció las palabras mágicas.

"Hemos luchado juntos y yo te he defendido lo mejor que he podido. Aunque antes te dije que esto no era una proposición, ¿me harías el hombre más feliz del mundo y te casarías conmigo?", preguntó Keven impresionando a su chica. "¿Me estás tomando el pelo? ¿Es una broma?", respondió totalmente incrédula Maria. ¡No nos extraña!

Para demostrarle que la propuesta de matrimonio iba muy en serio, el enamorado hincó su rodilla en el suelo y dijo: "No es una broma, no bromearía con esto. Este show significa mucho para nosotros. Lo escuchábamos juntos en aquel sótano y yo te dije que algún día estarías aquí y serías una estrella. ¿Por qué no hacerlo oficial? ¿Aceptas?".

La sorpresa de Menounos fue mayor cuando su ahora prometido abrió una cajita y le mostró el enorme anillo, el cual eligió con la ayuda de la mujer de Howard Stern. El presentador del show era el único que sabía lo que iba a pasar, además de los padres de Maria y su representante. La afortunada comentó más tarde en el programa 'Wake Up With Taylor' que quería una boda sencilla en Grecia, ya que tiene ascendencia de allí, y que quiere tener hijos pronto. ¡Enhorabuena!