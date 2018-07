El novio de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, se burla de sí mismo

Younes Bendjima, el novio de 25 años de Kourtney Kardashsian, ha vuelto a hacer de la suyas. El antiguo boxeador ha comentado una foto en la que sale la mayor de las Kardashians sentada en la cama: "Mmmmm bueno… esta está bien", a lo que Simon Huck, amigo de su novia, respondió con un emoji volteando los ojos, el modelo le respondió: "Solo déjame jugar".

Un comentario fuera de lo común donde trata de burlarse de toda la polémica después de que se le criticara de machista al comentar que si "¿esto es lo que necesitas para ganar likes?" en una foto donde Kourtney salía en un bikini muy hot en Instagram.

Al parecer, Younes tendrá que aprender que a la ex de Scott Disick no le gusta que le digan qué hacer. "Kourtney ha explicado que es parte de su trabajo y eso no va a cambiar", comentaba una fuente cercana a E!News. Y además agregó que "ella está frustrada porque él se sigue molestando al respecto. Ella no dejará de hacer lo que está haciendo y siente que él necesita entender y lidiar con eso".