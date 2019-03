El novio de Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, se va de fiesta con Riley Keough

Ya son muchos los rumores de ruptura que hay entre Jennifer Lawrence y Nicholas Hoult, que desde hace unos meses parecen estar más distanciados e incluso podrían haber puesto fin a su relación. Y es que hemos visto al actor británico de fiesta en un club de Nueva York con la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, con la que compartió numerosos gestos de cariño.

No es la primera vez que se habla de ruptura en esta pareja, hace un tiempo Jennifer Lawrence ya dejaba claro que no necesitaba pasar todo el tiempo con su chico: "Cuando estamos ocupados, nos ignoramos mutuamente. No del todo, pero ninguno de los dos se vuelve loco cuando el otro no contesta un mensaje o no llama". Y añadía:"Al final estamos los dos en el mismo barco: podemos salir juntos y tener nuestras propias vidas y saber que nos tenemos el uno al otro".

Pero parece ser que el amor vuelve a fallarle a la actriz de 'Los Juegos del Hambre', ya que todo parece indicar que los actores habrían puesto punto y final a la relación. ¿Qué opinará Jennifer Lawrence de los cariñitos de Nicholas y Riley?