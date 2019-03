La novia de Kristen Stewart, Soko, confiesa que tuvo una cita a ciegas con Robert Pattinson

Parece que Kristen Stewart y Soko tienen el mismo gusto por los chicos. Aunque ambas están muy felices con su incipiente relación, todos tenemos un pasado, y él de ellas es un pasado común: ¡Robert Pattinson! La actriz no se libra de los recuerdos de su ex ni con agua caliente. ¿Se pondrá celosa la protagonista de 'Crepúsculo' de la antigua relación de su chica y su ex? ¡Qué triángulo amoroso!

"¡Fue lo mejor! Después de tres noches, salí y conocí a una chica que me dijo que le gustaba mi música y que tenía una discográfica, que le encantaría que firmara con ellos. Me preguntó dónde me alojaba, si necesitaba quedarme en algún sitio. Le dije que sí y esa misma noche tuve una cita a ciegas con Robert Pattinson", revelaba la cantante francesa.

Lo cierto es que no ha revelado ningún detalle más del encuentro con el actor. ¡Qué reservada! ¿Le habrá contado los pormenores de la fugaz relación a su chica? Robert Pattison no se ha mencionado al respecto de las declaraciones, aunque cuando se enteró del romance entre su ex y Soko le deseó lo mejor a Kristen y le deseaba que fuese muy feliz.