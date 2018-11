La noticia que obligó a Idris Elba a tener que mirarse al espejo

Idris Elba acaba de ser nombrado 'El hombre mas sexy del mundo' por la revista People, y está que no se lo cree. Antes que él, solo dos británicos, David Beckham en 2015 y Jude Law en 2004, los que habían recibido ese honor.

"No me lo podía creer, en serio. Incluso me miré en el espejo, para comprobar mi espejo. Y la verdad es que tuve que reconocer que ese día en concreto estaba bastante sexy. Pero para ser completamente sincero, fue una sensación agradable. Se trató de toda una sorpresa y sirvió para subirme un poco el ego", ha comentado el actor acerca de su nombramiento más que merecido.

Pero además de estar en el puesto de los más atractivos, hay mucho más en Idris Elba que admirar y envidiar, y vas más allá de su belleza. Saltó a la fama por aparecer en la considerada la mejor serie de la historia, 'The Wire', y varios años después, la televisión británica le ofreció el papel de el detective Luther en la BBC.

También, es piloto de carreras, tiene su propia línea de ropa (la cual es un éxito rotundo) y también es Dj, conocido como 'Dj Big Driis' y 'Big Driis the Londoner'. Una auténtica estrella.