Nina Dobrev ya tiene sustituto para Ian Somerhalder, el rubísimo Derek Hough

Las estrellas de Hollywood continúan dando de qué hablar con sus romances fugaces, y es que Nina Dobrev parece que ha encontrado una nueva víctima a quien hincarle el diente, se trata de Derek Hough, un rubio coréografo y bailarín americano, ¡además de hermanísimo de Julianne Hough, la súper amiga de Nina!

Tras la ruptura de Dobrev con el guapérrimo Ian Somerhalder, la actriz declaró en la revista 'US Weekly' que no tenía ninguna prisa en empezar una nueva relación, pero al parecer Derek no ha querido perder el tiempo y ha conquistado con sus encantos a la prota de 'The Vampire Diaries'.

Según la misma publicación, la actriz se enamoró de Derek tras pasar mucho tiempo con su amiga Julianne, ahora también cuñada, pero ojo porque el rubiazo tiene en su curriculum sentimental a varias celebrities: Cheryl Cole, Shannon Elizabeth o Lauren Conrad, y ahora, la guapa actriz se suma al carro. Parece que hacen buena pareja, ¿no?