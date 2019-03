Nina Dobrev posa ya con su nuevo novio, Austin Stowell, sobre la alfombra roja

PARECE QUE POR FIN HA OLVIDADO A IAN SOMERHALDER

Aunque parecía que Nina Dobrev no iba a poder olvidar a su exnovio Ian Somerhalder, la actriz por fin lo ha conseguido. La actriz ha presentado a su nuevo novio, Austin Stowell, durante la premiere de la película 'Bridge of Spies', protagonizada por Tom Hanks y donde Austin participa. Una presentación oficial en la que no han faltado caricias, sonrisas y abrazos, y es que la pareja se mostró de lo más cómplice ante los fotógrafos.