Nina Dobrev podría estar saliendo con el actor Austin Stowell

Las redes sociales están que arden, y es que todo parece indicar que Nina Dobrev ha encontrado nuevo chico, nada menos que el actor Austin Stowell, ambos han sido vistos muy juntitos en unas carreras de coches de Indianápolis. ¿Habrá encontrado Nina el amor?

Además de verlos juntos, la actriz de 'Crónicas Vampíricas' y Austin han sido fotografíados en varias ocasiones por sus fans, imágenes que luego han subido a las redes sociales. Lo que no se puede negar es que hay algo más que una amistad, incluso en las carreras llevaban la misma gorra, ¿casualidad?

No hace mucho que el ex de Nina, Ian Somerhalder le daba el 'sí quiero' a Nikki Reed. Nina declaró que no le importaba y que se alegraba por ellos, pero nadie se lo terminaba de creer, ahora parece que la actriz rehace su vida, después de Ian no se le ha vuelto a ver con nadie. Esperemos que su "estrecha amistad" con Austin pase a mayores.