Nina Dobrev habla de la boda de su ex Ian Somerhalder con Nikki Redd

Nina Dobrev acudió al programa de Conan O’Brien, la actriz mostró su flexibilidad junto al presentador, ya que ambos se pusieron a hacer gimnasia rítmica y ella lo hizo con abertura de piernas incluida. Pero esto no es lo único que la actriz hizo en el programa sino que también rompió su silencio con unas declaraciones sobre la boda de su ex Ian Somerhalder con Nikki Reed.

La estrella de 'Cronicas Vampíricas' no solo demostró que es muy flexible, sino que también dijo lo que pensaba. La actriz realizó declaraciones acerca de su ex, Ian: "Ya lo he dicho anteriormente, no nos separamos porque que pasara algo malo, sino porque pasamos del amor a la amistad".

Esperemos que Nina vaya en serio y no sean celos camuflados. La actriz por ahora sigue soltera pero seguro que después de haber visto su gran flexibilidad le sale algún noviete. ¡Suerte!