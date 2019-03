Nina Dobrev se echa de novio a un amigo de Ian Somerhalder, Mark Foster

Desde hace varios días todos los rumores apuntan a que Nina Dobrev se la ha devuelto a Ian Somerhalder. Sí, sí, y es que desde que Ian comenzó su relación con la actriz de 'Crepusculo', Nikki Reed, Nina no sabe cómo llamar la atención de su exnovio, hasta ahora…

Todo apunta a que la actriz ha comenzado una relación junto a uno de los grandes amigos de Ian, Mark Foster, con quien la pareja compartió grandes ratos de diversión cuando estaban saliendo juntos.

Aunque de momento la pareja no ha querido hacer pública su relación, precisamente por no hacer daño a Ian, las fuentes aseguran que el rencor y la envidia de Nina hacia el amor de Ian y Nikki es tal que seguramente no tarden mucho en hacer público su amor. ¿Cuál será la reacción de Ian al conocer este amor entre su amigo y su exnovia?