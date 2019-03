Nina Dobrev no dirige la palabra a Ian Somerhalder en el set de rodaje de 'Crónicas Vampíricas'

Nina Dobrev ha estado poniendo buena cara al compromiso de su ex Ian Somerhalder con Nikki Reed, pero las últimas semanas revelaban que la actriz de 'Crónicas Vampíricas' no anda muy bien. Según revela una fuente a HollywoodLife.com, Nina ha estallado y ha dejado de hablar a Ian en el set de rodaje.

Si trabajar con tu ex ya es duro de por sí, más lo es cuando te enteras de su compromiso con otra, y tanto es así que el corazoncito de Nina está hecho pedazos y no le ha quedado más remedio que pagarlo con Ian. "Nina estaba actuando fríamente con Ian en el set", decía una fuente al citado portal durante el debut de Somerhalder como director. "Nina no quiere saber nada. Él estaba dirigiendo su escena y ella apenas le respondía", añadía la misma fuente.

Es comprensible que Nina se quiera distanciar, ya que estar todo el día con tu ex debe ser agotador, pero tampoco hay que pecar de grosera. Aunque visto lo visto, Nina está en la fase, 'Tu nueva novia no merece tu amor' así lo dejaba ver en un mensaje de Instagram: "¿Por qué no me dices que si mereciera la pena tener a la chica, ella te hubiese esperado?. No señor, la chica que de verdad merece la pena, no esperará a nadie. Por F. Scott Fitzgerald".