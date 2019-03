Nina Dobrev se despide de sus compañeros de 'Crónicas Vampíricas' en Instagram

El último adiós siempre es difícil aunque lleves tiempo preparando ese momento y sino que se lo pregunten a Nina Dobrev, que se retira de 'Crónicas Vampíricas' y parece ser que ha sido un momento agridulce despedirse de sus compañeros.

La actriz ha compartido fotos con sus compañeros, incluido Ian Somelharder en Instagram. Su primer amor en la serie fue Stephan, el actor Paul Wesley, de quien Dobrev se despedía con una emotiva imagen en la que escribía: "Acabo de terminar mi última escena de Elena y Stefan. Locura. Hay muchos sentimientos y no encuentro las palabras".

En su despedida en las redes sociales no podían faltar sus compañeras y mejores amigas en la serie: Kat Graham y Candice Accola, una foto conmovedora en la que las tres no pudieron evitar derramar alguna que otra lagrimilla. Nina se despedía así de ellas: "Me siento como un pez hinchado y agotado por pasarme todo el día llorando. Lágrimas de alegría y tristeza. Agridulce. Muchos recuerdos. Ha sido un divertido camino. Quiero dar las gracias por la suerte que he tenido de tener esta experiencia y teneros a vosotras en mi vida".

Sus compañeros están apenados por su marcha, pero no han dudado en desearle suerte en sus futuros proyectos.