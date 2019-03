Nina Dobrev desolada ante el posible compromiso de Iam Somerhalder y Nikki Reed

Ante la sorpresa del posible compromiso de Ian Somerhalder y Nikki Reed el próximo mes de junio hemos descubierto que no todos se alegran. Su exnovia y compañera de reparto de la serie americana 'Crónicas Vampíricas' se siente devastada ante la noticia.

Tras su ruptura, Somelharder y Dobrev han mantenido una relación profesional debido a sus papeles en la serie, sin embargo el posible enlace de su expareja le ha pillado por sorpresa. ¡Pobre Nina!

Aunque sabíamos que el amor de Ian y Nikki iba rápido como el viento, la reciente noticia no deja de conmocionar a su expareja, Nina Dobrev. Según informan fuentes al portal HollywoodLife.com, la actriz no puede creerse que en tan sólo seis meses de noviazgo, la pareja vaya a dar un paso tan grande: "No puede creer que todo esté sucediendo tan rápido" afirma una fuente cercana a Nina. Además, añadía: "Cuando se enteró no dejaba de mover la cabeza con incredulidad, nunca pensó que en un millón de años se casarían tan rápidamente".

¿Cómo se comportará Nina con Ian después de enterarse de la posible boda? Según revelan las fuentes: "Nina pondrá buena cara y dirá todas las cosas de manera correcta. Pero por dentro, la noticia la está matando". ¡Y no es para menos!