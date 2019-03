Nina Dobrev desata la polémica en su Instagram tras publicar un texto dirigido a Ian Somerhalder

La actriz parece estar dolida por la nueva relación de su ex

La estrella televisiva de 'Crónicas Vampíricas', Nina Dobrev, está de lo más disgustada con la nueva relación de su ex Ian Somerhalder. La actriz lleva dos días publicando textos en su cuenta de Instagram que bien podrían estar dirigidos a su ex, pues entre reproches y metáforas, parece evidente que Nina no está pasando por su mejor momento. Y es que ver a Ian presumir de chica ante las cámaras después de que su relación de tres años la mantuvieran en secreto, no ha sentado nada bien a Dobrev.