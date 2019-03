Nina Dobrev se corona como reina celebrity tras llamar "perra falsa" a Nikki Reed

celebrity de la semana

¡Menudo lío! Nina Dobrev publicaba un comentario a través de las redes sociales en el que paercía que hacía alusión al futuro compromiso de Ian Somerhalder y Nikki Reed: "Sr. Abrazos tratando de acurrucarse a mi Lynx. Pero a mi Lynx no le gustan las perras falsas. #BeReal O #BeGone #TVD". Parece ser que esas palabras eran destinadas a la novia de su ex. Ya sabíamos que la actriz no está llevando de la mejor manera el compromiso, pero aun así este momentazo protagonizado por la actriz le ha servido para subirse al trono celebrity.