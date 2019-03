Nina Dobrev y Austin Stowell vs. Ian Somerhalder y Nikki Reed: ¿qué pareja te gusta más?

Batalla celebrity de la semana

Este fin de semana Nina Dobrev ha presentado oficialmente a Austin Stowell como su novio en la premiere de la película 'Bridge of Spies'. A pesar de lo enamorados que están, sus fans siguen sin ver a la protagonista de 'Crónicas vampíricas' del brazo de otro hombre que no sea Ian Somerhalder, quien la pasada primavera contrajo matrimonio con Nikki Reed convirtiéndose en una de las parejas más envidiadas de Hollywood. Por este motivo, esta semana en Celebrities.es enfrentamos a estas dos it parejas en un duelo que estará más que reñido. ¡Vota por tu favorito!