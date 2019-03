Nikki Reed, la prometida de Ian Somelharder, feliz de ver a Nina Dobrev fuera de la serie 'Crónicas Vampírcas'

Nina Dobrev abandona 'Crónicas Vampíricas'. Esta será su última temporada como co-protagonista de la serie. Los fans están destrozados, sin embargo la que da saltos de alegría es Nikki Reed, prometida de Ian Somerhalder, ya que por fin la ex de su prometido deja de ser su amor en la ficción.

"Una persona que no está triste por ver marchar a Nina es Nikki. Ella ha sido sin duda una persona non grata en el set y que hizo las cosas incómodas con ella y Ian. Es un alivio que Nikki ahora puede visitar a su novio en el set y no preocuparse por cualquier incomodidad con su ex y sus amigos", dijo una fuente cercana a la actriz al portal HollywoodLife.com.

Se puede entender la alegría de Nikki al saber la noticia, ya puede ir a ver su novio al set de rodaje sin tener que aguantar las miradas de Nina o momentos incomodos entre ellos tres… Pero los fans de la serie están súper tristes, no se imaginan la serie sin una de sus protagonistas.