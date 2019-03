Nikki Reed desea buena suerte a Ian Somerhalder con una romántica tarta

El actor Ian Somerhalder nos ha enseñado lo dulce que es su 'prometida' Nikki Reed, la actriz le preparó una tarta con un claro mensaje de enamorada: "Buena suerte, te quiero", con una decoración de lo muy cuqui y apetecible: corazones de fresas y escrito con pepitas de chocolate. ¡Qué dulce!

Con está súper tarta de amor le deseaba a su chico buena suerte en su debut como director de la serie en la que también es protagonista, 'Crónicas Vampíricas'.

Somerhalder también ha querido agradecerle el gesto de amor y su emoción por ser director, y junto a la foto del pastel publicada en su cuenta de Instagram:"¡Lo mejor al llegar a casa! Wow, eres fantástica Nikki Reed. Empiezo como director del episodio 616 de Crónicas vampíricas mañana, Mandarme vuestros mejores deseos, además gracias a todos los que lo hicieron posible… Os quiero a todos. Guauu. Soy un chico afortunado".

La pareja aún no ha confirmado que estén prometidos, de momento están muy ocupados haciendo alarde de su amor siempre que pueden. Y es que según ha informado una fuente al portal HollywoodLife.com, la pareja no tiene prisa por anunciar su compromiso: "Nikki y Ian no tienen prisa por anunciar su compromiso. Puede ser que incluso se casen antes de hacerlo oficial".